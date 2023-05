My Hero Academia ha raggiunto 'il momento finale': le parole di Horikoshi

Weekly Shonen Jump è sempre stata la casa dei successi in ambito manga. La rivista di proprietà di Shueisha negli anni ha lanciato capolavori assoluti come Ken il Guerriero, Saint Seiya, Dragon Ball, ONE PIECE, Naruto e, più recentemente, anche My Hero Academia, lavoro portato avanti dal mangaka Kohei Horikoshi.

My Hero Academia è un manga che ha conquistato il cuore dei fan di tutto il mondo fin dal 2014, anno in cui partì la sua pubblicazione, momento che sancì la creazione di un successore degno di Naruto, che invece era arrivato alla conclusione proprio in quel periodo. Ambientato in un mondo in cui la maggior parte delle persone possiede un superpotere chiamato quirk, la serie segue le avventure di Izuku Midoriya, un giovane ragazzo senza quirk che aspira a diventare un supereroe prendendo a ispirazione All Might.

La narrazione di My Hero Academia è caratterizzata da intensi combattimenti tra supereroi e villain, che mettono in mostra le abilità e le strategie dei vari personaggi. Le sfide affrontate dai protagonisti li spingono a superare i propri limiti e ad affrontare le proprie paure, crescendo sia come individui che come eroi. E ormai queste sfide sono giunte alla fine, come già era stato annunciato alla Jump Festa 2023. Manca molto poco per concludere la grande guerra tra eroi e villain e, sei mesi dopo l'evento natalizio di Shueisha, Kohei Horikoshi ha deciso di rimarcarlo nella postfazione del volume 38 di My Hero Academia.

Nell'ultima pagina, tramite Gentle, c'è un annuncio: "Nel prossimo volume, la storia raggiungerà il suo momento finale! È tempo di concludere tanti campi di battaglia! Non perdetevelo!" Chi segue il manga settimanalmente già sa che Horikoshi sta chiudendo tutti i campi di battaglia e adesso ne mancano davvero pochi da risolvere, quindi il manga è davvero vicino alla conclusione definitiva. Ricordate la copertina di My Hero Academia volume 38?