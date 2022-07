My Hero Academia: il rapporto tra i piccoli Deku e Bakugo nello sketch di Yoshinori

Prima di giungere all’atto finale di My Hero Academia, e lasciare spazio ad importanti questioni da approfondire, Deku ha attraversato un periodo buio della sua esistenza, riuscendo a liberarsene solamente grazie all’aiuto e al conforto dei suoi compagni, in particolare del suo amico d’infanzia, e in qualche modo rivale, Katsuki Bakugo.

Sebbene il loro rapporto appaia come un’amicizia malsana, soprattutto nei primi capitoli e nei diversi flashback mostrati da Horikoshi nel corso della serie, la crescita di entrambi, e la presa di coscienza di Bakugo rispetto all’enorme responsabilità di Deku in quanto portatore del Quirk One For All, hanno contribuito a renderli degli incredibili alleati. La loro amicizia è stata spesso protagonista delle illustrazioni che Yoshinori, uno degli assistenti di Horikoshi, condivide con la community sui suoi account ufficiali.

Yoshinori sembra avere una certa passione nel rappresentare i protagonisti quando erano ancora bambini liberi e spensierati, periodi distanti dalle brutalità della guerra tra Heroes e Villain che sta impegnando tutti nei capitoli attuali. E stavolta, invece che disegnarli in un momento felice, Yoshinori ha preferito rappresentarli mentre litigano, con un Bakugo esageratamente arrabbiato e pronto a picchiare un Deku incapace di reagire.

Ricordiamo inoltre che il capitolo 359 di My Hero Academia tornerà dopo una breve pausa domenica 17 luglio 2022 su Manga Plus.