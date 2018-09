My Hero Academia Stagione 3: il rapporto tra Deku e Kacchan si evolve

Nell’ultimo episodio della serie anime di My Hero Academia, adattamento del manga di Horikoshi Kohei, il rapporto tra Midoriya Izuku e Katsuki Bakugo ha avuto delle nuove evoluzioni.

Quando Bakugo “ha invitato” Midoriya, dopo l'esame per la licenza d’eroe provvisoria, a recarsi al Ground Beta, sito della prima battaglia avvenuta tra i due studenti, i fan si chiesero cosa preoccupasse il giovane dal quirk e dall’animo esplosivo. Molti pensavano che riguardasse ad un suo probabile complesso di inferiorità nei confronti di Deku e così infatti è stato. La battaglia era inevitabile. Durante lo scontro tra i due compagni della 1° A, infatti, si scopre che Kacchan si sente responsabile della caduta di All Might. Come se non bastasse, scoprire che Deku ha ereditato il suo potere è qualcosa che, insieme al fallimento dell’esame sopra citato, colpisce pesantemente l’autostima del giovane Bakugo. Entrambi adorano All Might, entrambi vorrebbero essere un eroe come lui. Deku però è in stretto contatto con l’ormai ex Simbolo della Pace e sembra più vicino, rispetto a Bakugo, a percorrere il suo stesso percorso, con la sua compagnia. Anche quella “distanza” con All Might contribuisce ad appesantire l’animo di Kacchan. Deku, dall’altra parte, ha sempre visto Bakugo come un individuo vincente e nonostante i suoi modi violenti, l’ha sempre rispettato.

Lo scontro finisce con la vittoria di Bakugo. In un certo senso ora sono pari: ognuno di loro ha almeno vinto una volta contro l’altro. Questa lotta ha contribuito pesantemente alla formazione personale dei due giovani, i quali, ora, hanno un rapporto meno pesante e “velenoso”, potremmo dire che ora sia più “civile”. Il loro essere “rivali” ha subito, con questo scontro, una netta evoluzione.

Nello stesso episodio ha fatto anche il suo debutto un nuovo personaggio, che vedremo in azione tra non molto.

L’anime di My Hero Academia è un adattamento dell’omonimo manga di Horikoshi Kohei, in serializzazione dal 2014 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha.



Ricordiamo inoltre che, questo novembre, uscirà il BLU-RAY/DVD della prima stagione di My Hero Academia.