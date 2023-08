My Hero Academia: una AI realizza Camie Utsushimi nella realtà, ecco la studentessa

Gli studenti della Yuei sono tanti, tutti sempre al centro delle vicende di My Hero Academia manga prima e poi anche anime creato da Kohei Horikoshi. Il mangaka che pubblica su Weekly Shonen Jump si è concentrato su questo istituto, che accoglie gli eroi più famosi di sempre, dal vecchio All Might alle nuove leve come Izuku Midoriya.

Personaggi che cambieranno il mondo indubbiamente, specie considerato cosa sta succedendo ora in My Hero Academia. Tuttavia, non c'è soltanto questo istituto a tenere banco. Il Giappone è infatti ricco di scuole, alcune delle quali esclusivamente dedicate agli eroi. Ci sono tanti istituti minori, ma a spiccare insieme alla Yuei c'è la Shiketsu, che propone studenti con divise scure e particolari. A risaltare particolarmente è Camie Utsushimi, studentessa dall'aria svampita e stralunata, che indossa sempre una tuta di latex nero quando scende a combattere, oltre il solito cappello della Shiketsu.

Questa ragazza è tra le più amate di My Hero Academia e non a caso esistono molti cosplay dedicati a Camie Utsushimi. Tuttavia, negli ultimi tempi, con la propagazione delle AI grafiche, ci si sta muovendo anche verso un'altra direzione. Era soltanto questione di tempo prima che la pagina MySmartArts ricreasse la ragazza aspirante eroina. Così c'è questa Camie Utsushima reale creata dalla AI. In quattro foto, la pagina propone quattro versioni della ragazza, alcune più piccanti delle altre, ma tutte quante sempre con la ragazza in divisa nera della Shiketsu.

E voi quale preferite? Ecco anche una versione di Nami creata dalla AI.