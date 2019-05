My Hero Academia: spopola una fanart della bellissima Toga

Dei numerosi villain di My Hero Academia, Himiko Toga sembra quella più amata dagli appassionati. Non troppo misteriose le cause, dato che la ragazza mostra atteggiamenti particolarmente sadici. Recentemente un fan ne ha però realizzato, in una fantastica illustrazione, una versione, forse solo apparentemente, più quieta.

L'autore di questa splendida Toga, tale Leinbow, ha poi caricato il risultato sul proprio account di Reddit. Il post è subito divenuto virale, con più di 6000 "mi piace" ottenuti in un'unica giornata.



Andando ad analizzare la suddetta illustrazione possiamo notare come i principali tratti della villain (la bassa statura, le bionde ciocche e la frangia, gli occhi gialli ed i canini affilati) siano rimasti inalterati. L'unico aspetto che la differenzia dall'originale, oltre alla già citata espressione più pacata, è quello dell'abbigliamento. Solitamente Toga indossa difatti un'uniforme scolastica giapponese, mentre in questa versione la ragazza veste un paio di shorts e una larga felpa.

La popolare serie di Kōhei Horikoshi si dimostra sempre particolarmente apprezzata dagli spettatori che, in onore dei loro personaggi preferiti, realizzano simpatiche produzioni. È questo il caso della particolare collezione di Nike ispirate agli eroi della classe 1-A. Linea a cui si è recentemente aggiunta anche Momo Yaoyourozu. Ricordiamo infine ai lettori della presentazione di una nuova, fantastica, action figure di Tsuyu Asui.

E voi, cosa ne pensate di questa splendida illustrazione? Fatecelo sapere nei commenti!