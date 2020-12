My Hero Academia: la reazione di Bakugo al clamoroso ritorno in campo di un Pro Hero

L'attuale arco narrativo di My Hero Academia non smette di stupire gli appassionati. Dopo l'epica battaglia tra gli eredi di One For All e All For One e la clamorosa rivelazione fatta da Dabi, questa volta è il turno di un inaspettato ritorno in battaglia di uno dei migliori Pro Heroes. Scopriamo di chi si tratta attraverso la reazione di Bakugo.

L'ultimo capitolo del manga di My Hero Academia ha riportato sul campo di battaglia Best Jeanist, biondo eroe scomparso dall'opera in seguito alle ferite riportate dallo scontro con All For One. Vista la lunghissima assenza, i fan erano stati portati a credere che fosse rimasto vittima dei colpi del villain, ma a quanto pare Best Jeanist è ancora in splendida forma e Katsuki Bakugo ne era a conoscenza.

Come ricorderete, l'eroe professionista sponsorizzò Bakugo per uno stage in seguito alle sue performance al Festival dello Sport. Durante quel periodo di formazione, lo studente dello Yuei ha appreso numerose lezioni fondamentali e ha imparato a rispettare e riconoscere le abilità del suo maestro.

L'incredibile ritorno in campo di Best Jeanist ha lasciato di stucco tutti i presenti; tutti eccetto Bakugo, il quale era sicuro di vedere nuovamente in azione l'eroe professionista. Nonostante si comporti come un duro, questo evento ha mostrato la vera natura di Bakugo. Scopriamo teorie e data di uscita di My Hero Academia 293. Endeavor e Hawks si trovano spalla a spalla in questo fantastico artwork di My Hero Academia.