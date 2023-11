My Hero Academia e la reazione di Bakugo: ecco come risponde alle parole di All Might

Il manga di My Hero Academia prosegue, regalando alcuni momenti indimenticabili ai suoi lettori. Questa volta, All Might ha rivelato al giovane eroe Bakugo alcuni importanti dettagli e la reazione del ragazzo è fantastica! Vediamo insieme cos'è successo.

Il capitolo 405 di My Hero Academia ha visto un importante passaggio del testimone da All Might a Bakugo. Il giovane eroe si è letteralmente lanciato, nel numero precedente del Manga, per salvare il suo insegnante, in un intervento degno dei migliori eroi professionisti. Ancora una volta, Toshinori ha colto l'occasione per riaffermare la grande stima che prova per il ragazzo.

Esattamente dopo che Bakugo era riuscito a salvare All Might, il capitolo 405 mostra il gesto strappalacrime del Simbolo della Pace. Dopo aver utilizzato l'ultimo potere della sua armatura, ispirato proprio al nome da eroe di Kacchan, Great Explosion Murder God Dynamight, Toshinori fa un gesto eclatante.

L'ex eroe numero uno dona al giovane ragazzo un bracciale corazzato; simbolicamente, gli sta donando anche tutta la sua fiducia. Quando Bakugo se ne rende conto, sorride come non ha mai fatto prima d'ora. Solo poche volte abbiamo visto il giovane sorridere, ma non è mai successo come questa volta.

Nei prossimi capitoli scopriremo come faranno il "Grande Re delle Esplosioni" e il suo compagno Deku per salvare il mondo dal potente All for One. Intanto, diversi fan si stanno lamentando della riduzione di pagine nei recenti capitoli di My Hero Academia. Per questo motivo, Kohei Horikoshi è dovuto intervenire per spiegare i motivi di questa scelta.