My Hero Academia: la reazione dei protagonisti al nome da eroe di Bakugo

Nonostante l'attuale arco narrativo di My Hero Academia sia uno dei più brutali e significativi, Kohei Horikoshi non ha voluto rinunciare al solito tratto ironico che circonda la sua opera. Protagonista di un esilarante siparietto durante la battaglia tra villain ed eroi è Bakugo, il quale annuncia al mondo il suo nome ufficiale da Hero.

Quando era giunto il momento di decidere il nome ufficiale da eroe, Bakugo aveva dimostrato il suo pessimo gusto in termini di fantasia. Ma nel capitolo 293 di My Hero Academia il giovane ragazzo esplosivo pare aver finalmente deciso: il suo nominativo sarà "Great Explosion Murder God Dynamight", un qualcosa che in italiano si potrebbe tradurre in "Grande Esplosione Dio Omicida Dinamitardo".

Un nome semplicemente perfetto, in grado di rispecchiare a pieno il temperamento di Bakugo e il suo Quirk. Tuttavia, agli altri protagonisti dell'opera deve essere suonato un tantino folle e ridicolo. Quando l'apprendista eroe urla al mondo la sua decisione, il suo mentore Best Jeanist lo reputa "infantile", mentre Nejire Hado lo trova "disturbante".

Anche gli stessi villain restano sconcertati dall'affermazione di Bakugo. Mr. Compress reputa il nome "di cattivo gusto", mentre Iguchi lo definisce addirittura "di super cattivo gusto". E voi cosa ne pensate della decisione presa dallo studente dello Yuei? Vi piace il suo nuovo nome, credete che lo manterrà in via definitiva? Nel frattempo, ammiriamo il nuovo fenomenale potere di Bakugo in My Hero Academia. È stato svelato il mistero della presenza di Froppy in My Hero Academia.