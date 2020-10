My Hero Academia: la reazione di Uraraka alle accuse di un villain

La guerra totale tra Pro Heroes e Unione dei Villain ha sconvolto entrambe le parti con gravi perdite. Ma nel nuovo capitolo del manga di My Hero Academia, Ochaco Uraraka è pronta alla sua prossima mossa. Riuscirà a fermare Himiko Toga?

In seguito alla scomparsa del suo amico Twice, Toga è entrata in una sorta di stato confusionale che ha messo in dubbio ogni sua certezza. Dopo aver dato libero sfogo alla sua sete di sangue in My Hero Academia, la Villain ha iniziato persino a titubare sui giovani eroi che tanto sembrava ammirare.

L'ultimo capitolo del manga di Kohei Horikoshi vede Ochaco Uraraka e Tsuyu Asui ancora impegnate a salvare le vite dei cittadini attaccati dalla furia di Gigantomachia. Nel tentativo di fermarle, con un subdolo trucco Toga le attira in una nuova posizione. Travestita da anziana signora, la villain porta le due giovani studentesse in una strada appartata; ma Toga non cerca lo scontro, pretende solamente risposte.

Toga è preoccupata che gli eroi, pur di difendere i comuni cittadini, siano disposti a massacrare tutti i membri dell'unione. Uraraka, però, ha visto fare cose terribili alla villain ed è disposta a qualsiasi cosa per fermarla e tornare a salvare vittime innocenti. Questa situazione è più complessa del previsto e sebbene il ruolo di antagonista spetti certamente a Toga, la villain vuole solamente difendere i propri amici. Nel frattempo, ecco a voi cinque segreti su un Quirk di My Hero Academia che potreste non conoscere.