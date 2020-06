My Hero Academia: quali sono state le reazioni dei fan a Shigaraki nel capitolo 273?

L'ultimo sguardo di Shigaraki fa capire quanto sia sicuro di sé nonostante abbia l'hero number one davanti, e i fan di My Hero Academia hanno molto apprezzato questa trasformazione del personaggio. Oltre a considerare il nuovo aspetto di Shigaraki , i fan sono stati ricchi di elogi verso Horikoshi per la preparazione del personaggio e, come potete vedere in calce, hanno lasciato diversi tweet a riguardo. Siete convinti anche voi che il percorso di maturazione di Shigaraki sia stato fatto a dovere?

Con il risveglio avvenuto definitivamente negli ultimi capitoli e in particolare con My Hero Academia 273 , Shigaraki ha mostrato il suo nuovo aspetto e la determinazione che lo circonda. Dopo essere emerso dalle macerie cittadine, il cattivo non si fa scrupoli nel far partire l'ondata di distruzione di Gigantomachia e dei suoi soldati, mentre alla fine viene approcciato da Endeavor.

Dopo un lungo processo partito dagli albori di My Hero Academia, Tomura Shigaraki si è trasformato da un bambino ricco di complessi mentali e viziato dal suo maestro All for One a un distruttore in piena regola e che può davvero mettere a rischio la società.

