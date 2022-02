My Hero Academia: la redenzione di Bakugo nella back cover del Vol.33

Dall’inizio dell’opera, Katsuki Bakugo ha subito un’evoluzione del personaggio che lo ha consacrato a protagonista più amato, come confermato dall’ultimo sondaggio di popolarità di My Hero Academia. Un passo fondamentale del suo percorso è ritratto a colori nella back cover del più recente tankobon giapponese.

Amici d’infanzia, il rapporto tra Midoriya e Bakugo s’infranse quando il primo, allora privo di Quirk, tentò di correre in salvo del secondo, considerato un predestinato. Da allora, Izuku diventò mira degli scherzi di Kacchan, il quale gli affibbiò persino il soprannome poco amichevole “Deku”. Compagni di corso al Liceo Yuei, i due hanno avuto modo di recuperare parzialmente il loro rapporto. Difatti, Bakugo fu la prima persona a cui Midoriya confidò il segreto del suo One For All.

È però solo nel capitolo 322 di My Hero Academia che Bakugo apre il suo cuore. Kacchan, nel tentativo di salvare Deku dall’oscurità, finalmente gli confida i suoi veri sentimenti, arrivando persino a scusarsi. La sua redenzione, è oggetto dello splendido artwork a colori che adorna la back cover di My Hero Academia Volume 33.

La scena in questione vede Izuku, nel suo costume ormai logoro da vigilante, ascoltare le parole di un Bakugo mai visto prima. Bagnato dalla pioggia, e con un’espressione mai assunta prima, l’esplosivo eroe sorprende tutti i suoi compagni. Cosa ne pensate di questa art a colori ufficiale?