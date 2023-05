My Hero Academia: la redenzione di Shigaraki in una commovente fanart con All Might

Kohei Horikoshi è impegnato con la stesura dell'Atto Finale di My Hero Academia, una saga conclusiva che sta portando gli Heroes a combattere il Fronte di Liberazione del Paranormale per la salvezza della società. Una fanart prova a immaginare un possibile finale per My Hero Academia.

Sebbene non sia più in possesso del potere di One For All, in My Hero Academia capitolo 386 All Might è nuovamente sceso in battaglia per cercare di fermare la sua nemesi All For One. Il Re dei Villain è riuscito a sconfiggere tuti i suoi avversari e si è mosso in direzione di Tomura Shigaraki per ricongiungersi a lui e prendere il controllo del suo corpo. Toshinori Yagi è l'ultima speranza per impedire che ciò avvenga.

Mentre Deku e Shigaraki e All Might e All For One combattono la loro ultima battaglia, un artwork realizzato da un fan immagina un ipotetico e commovente finale per il manga di My Hero Academia.

Nell'art condivisa dall'artista @Trevoshere, Toshinori Yagi ha in qualche modo sconfitto All For One, mentre Midoriya è riuscito a fermare Shigaraki senza ucciderlo. Sul letto di un ospedale e in compagnia del suo cagnolino Mon Chan, a Shigaraki viene offerta una possibilità di redenzione. Seduto accanto a lui, Toshinori Yagi si occupa della riabilitazione di Tenko Shimura. All Might è in qualche modo colpevole della nascita di Tomura Shigaraki e per questo d'ora in poi sarà lui a occuparsi del nipote della sua maestra Nana Shimura. Mentre la luce soffusa illumina i loro volti, i due protagonisti di My Hero Academia provano a cancellare il passato fatto d'odio e vendetta del ragazzo.