My Hero Academia, redenzione o tradimento? Il destino della spia

È sempre dura quando si ha a che fare con i traditori, specie se ci convivi per tanto tempo. In tanti manga esiste una figura del genere, e ora tocca anche ai protagonisti di My Hero Academia fare i conti con questa realtà. Da tempo si parlava di una spia alla Yuei, ora il momento della rivelazione sembra vicino.

Kohei Horikoshi e il suo cliffhanger hanno mandato in confusione i lettori di My Hero Academia. Toru Hagakure o Yuga Aoyama, chi è il vero traditore della classe 1-A? I primi indizi sembravano dirigere verso la ragazza invisibile di cui si sa poco e nulla, lo scorso capitolo però contiene un'ammissione molto palese di Aoyama. Non va data per scontata però la fedeltà a All for One di quest'ultimo: il ragazzo sbrilluccicante potrebbe non essere l'unico cattivo a scuola, con la vera spia ancora nascosta.

Aoyama infatti ha dimostrato di essere molto pentito di ciò che ha fatto, con una situazione di ricatto dura da accettare e affrontare. Per lui, la redenzione sarebbe la strada più semplice ma anche logica. Discorso diverso se la spia fosse Hagakure: la ragazza invisibile ha dalla sua tanti segreti e un modus operandi ancora sconosciuto, e potrebbe davvero essere fedele al super villain, portando a un tradimento completo e non per una semplice convenienza momentanea.

A seconda di chi è la spia della Yuei potremmo quindi avere due finali differenti e quasi opposti. Come si concluderà questa situazione in My Hero Academia?