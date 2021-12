My Hero Academia: la redenzione del traditore getterà le fondamenta della prossima saga?

Nel futuro di My Hero Academia, potrebbe esserci la redenzione di un altro personaggio. Già in passato abbiamo visto personaggi come Shoto, Bakugo ed Endeavor rimediare agli errori del passato, chiedendo perdono e smussando i lati del proprio carattere, ma questa volta potrebbe essere diverso. Quel personaggio potrà mai essere perdonato?

Il prossimo arco narrativo dell'Atto Finale di My Hero Academia potrebbe gettare le sue fondamenta sul personaggio di Yuga Aoyama, che negli ultimi capitoli è stato individuato come il traditore del Liceo Yuei.

Kohei Horikoshi ha da sempre dato ai suoi protagonisti la possibilità di rimediare agli errori compiuti, e questo lo abbiamo recentemente visto anche con Lady Nagant, l'ex eroina che aveva il compito di uccidere Deku. Ma i peccati commessi da Aoyama potranno mai davvero essere perdonati?

Alla fine di My Hero Academia 337, dopo che l'infiltrato della Classe 1-A e i suoi genitori vengono presi in custodia dalle autorità dello Yuei, Izuku tende la mano al suo compagno. Midoriya si sente infatti in colpa per non aver intuito i turbamenti di Aoyama, e di non averlo salvato dal peso che gravava sulle sue spalle. Inoltre, ricorda a tutti gli altri aspiranti eroi, che Aoyama non è il disgustoso villain che pensa di essere, ma che anzi ha contribuito a combattere insieme a tutti loro.

Per Deku, Aoyama può ancora essere un eroe. Ciò, però, non vuol dire che lo stesso valga per il resto della società. Il verdetto sul traditore dello Yuei è ancora incerto, andrà incontro alla sua punizione oppure avrà modo di combattere il male nella guerra finale? Vi lasciamo a data di uscita e teorie su My Hero Academia 338.