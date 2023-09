My Hero Academia regala un'illustrazione di Hakagure visibile a colori!

Il manga di My Hero Academia, in vista della saga finale, ha reso protagonisti diversi alunni della Classe 1-A. Negli ultimi capitoli, la giovane eroina Invisible Girl ha brillato in un combattimento contro un furioso seguace di All for One e ha anche scoperto come diventare visibile!

Con l'aiuto di Yuuga Aoyama, che ha potuto redimersi da traditore a coraggioso eroe, Toru Hagakure ha scoperto un modo per risultare visibile attraverso la rifrazione della luce. Il quirk di I Can't Stop Twinkling, che gli permette di lanciare un bagliore di luce attraverso il proprio ombelico, ha fatto in modo che l'eroina potesse scoprire qualcosa in più circa l'utilizzo della propria unicità.

I fan hanno già visto una volta, durante il manga, l'aspetto fisico di Hagakure, ma adesso è stato mostrato finalmente per intero. Un'autrice di uno degli spin-off di My Hero Academia, Yoko Akiyama, ha voluto celebrare il momento regalando ai lettori un'illustrazione di Invisible Girl.

Con l'illustrazione disponibile in calce all'articolo, l'autrice di My Hero Academia: Team-up Missions ha voluto mostrare una coloratissima Hagakure guardare la propria controparte invisibile.

Nel capitolo 400 il momento in cui Toru si osserva visibile è davvero affascinante: Toru si stupisce della sua nuova abilità, ma non se ne compiace. Dopotutto, l'essere trasparente è parte della sua essenza da eroina ed è stato così sin da bambina.

Il manga di My Hero Academia continua a sorprendere i fan e sembra addirittura che abbia presentato un possibile successore di Deku e del One for All. Il gran finale sta per arrivare e scopriremo una volta per tutte chi avrà la meglio fra l'ex simbolo della pace All Might e il villain All for One.