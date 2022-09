My Hero Academia: ecco la retro copertina del volume 36

La guerra è in atto non soltanto nei capitoli pubblicato su Weekly Shonen Jump. Eroi e villain si stanno affrontando anche nei tankobon di My Hero Academia che, seppur in ritardo rispetto alla distribuzione su rivista di Kohei Horikoshi, hanno già toccato uno degli scontri più importanti del manga. E la copertina del volume 36 lo sottolinea.

La rivelazione della copertina di My Hero Academia volume 36 ha messo Shoto Todoroki e Dabi, alias Touya Todoroki, uno contro l'altro. I due fratelli sono impelagati in una lotta di ghiaccio e fuoco, ma il volume non ruota certamente soltanto sulla copertina. Infatti Kohei Horikoshi riempie il suo volume di illustrazioni particolari, a partire dalla quarta di copertina. Con l'arrivo nelle librerie giapponesi che si fa sempre più vicino, qualcuno è riuscito già a mostrare qualche dettaglio in più del prossimo tankobon.

La quarta di copertina di My Hero Academia 36 è stata dedicata a Kyoka Jiro, compagna di classe di Midoriya in grado di utilizzare il potere del suono sia grazie alle orecchie speciali che grazie a delle casse situate sulle gambe. Anche la giovane è stata impegnata nella guerra e in più capitoli di My Hero Academia ha collaborato dando un contributo importante.

Vi piace l'illustrazione ufficiale preparata da Horikoshi per lei?