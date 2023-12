My Hero Academia, il riassunto completo del capitolo 411:

L’atto finale di My Hero Academia si è già dimostrato teatro di alcune delle battaglie più intense della serie, e stando ai primi dettagli emersi in rete sul capitolo 411 è arrivato il momento del confronto definitivo tra i due grandi rappresentanti della nuova generazione di Heroes e Villains: Midoriya e Shigaraki. Attenzione agli spoiler.

Intitolato “Il Male più Grande” il capitolo 411 si apre con una riunione tra le vestigia del One For All, raggiunte però da una gigantesca mano, quella di Shigaraki, che rapisce Shinomori, e priva di conseguenza Deku del Danger Sense. Non solo ora il protagonista dovrà cavarsela senza poter deflettere o evitare i colpi avversari grazie a quella capacità, ma le stesse vestigia sono in pericolo perché non godono più della protezione dell’amico.

Mentre Midoriya e le vestigia si preoccupano della loro situazione, Shigaraki sbeffeggia il protagonista, promettendogli di distruggerlo. Deku è fisicamente provato, e nonostante la difesa garantita dagli strati di Black Whip iniziano a manifestarsi gli effetti del decadimento dell’antagonista. Shigaraki però l’ha condotto ai piedi del monte Fuji per un motivo: intende distruggerlo per scatenare un cataclisma senza pari, una colata di lava in grado di seminare morte e devastazione.

Nella tavola conclusiva Horikoshi dipinge Deku e Shigaraki l’uno contro l’altro, pronti a sfoggiare le loro tecniche migliori, sebbene il protagonista appaia in netto svantaggio. Deku è però convinto che sotto quella malvagità ci sia ancora la parte umana di Tomura, e potrebbe cercare di fare leva su quella per fermare la sua follia.

Prima di lasciarci, ricordiamo che Horikoshi ha eliminato All For One, e vi lasciamo alle dichiarazioni dell’autore sui prossimi sviluppi del manga di My Hero Academia.