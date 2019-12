My Hero Academia: primo posto ribaltato per il sondaggio di popolarità dei personaggi

Il protagonista è spesso uno dei personaggi più popolari di un'opera e, anche se non accade sempre, nei sondaggi di popolarità ciò si esprime con un primo posto con un netto distacco rispetto agli altri contendenti. Non è accaduto però con il nuovo sondaggio di popolarità di My Hero Academia, che vede Izuku Midoriya solo al secondo posto.

Mentre il nuovo arco narrativo fa il punto della situazione col potere di Deku, sta per essere pubblicato su Weekly Shonen Jump il capitolo 254 di My Hero Academia. Come annunciato in precedenza, My Hero Academia avrà copertina e pagine a colori per celebrare l'arrivo del lungometraggio My Hero Academia: Heroes Rising e i risultati del sondaggio di popolarità dei personaggi.

Con i leak provenienti dalla popolare rivista nipponica si è scoperto che il primo posto di tale classifica non è ad appannaggio di Izuku Midoriya, bensì di Katsuki Bakugo. L'irruento rivale si piazza al primo posto con quasi 23 mila voti, staccano di parecchio il secondo classificato. Deku arriva secondo con 12373 voti, seguito da Shoto Todoroki terzo con 11805 voti.

A sua volta il trio dei big di My Hero Academia ha notevolmente distanziato tutti gli altri personaggi: quarto Kirishima con 3374 voti, il villain Shigaraki sesto con 1880 voti e Uraraka ottava con 1143 voti. Nel tweet in calce potete osservare la top finora divulgata.

Non è probabilmente un caso se Kohei Horikoshi ha deciso di concentrarsi su Midoriya, Bakugo e Todoroki in occasione dell'ultimo arco narrativo. Pensate che il mangaka dovrebbe approfondire di più gli altri studenti della Yuei?