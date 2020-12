My Hero Academia riceve gli elogi dell'autore di Naruto: ecco le belle parole di Kishimoto

Naruto è stato un pilastro del mondo degli shonen e di Weekly Shonen Jump. Al giorno d'oggi chiunque sia appassionato di manga conosce il nome del ninja biondo. Ma nel 2014 la storia giunse al termine, passando il testimone ad altri autori. Uno di questi fu Kohei Horikoshi, che lanciò nello stesso anno My Hero Academia.

Ormai sono passati tanti anni da quel momento e My Hero Academia ha ben 295 capitoli. Durante questo lungo percorso, Kohei Horikoshi ha dimostrato più volte di essersi ispirato agli avvenimenti del manga di Kishimoto. Per questo da molti è stato definito come il vero successore di Naruto nel mondo degli shonen.

Con la mostra di My Hero Academia in arrivo in Giappone, proprio Masashi Kishimoto è intervenuto e ha rilasciato una dichiarazione dove elogia My Hero Academia e il lavoro di Kohei Horikoshi. "Sono impressionato da quanto siano belli i design dei costumi degli eroi di My Hero Academia. Sono commosso da quanta preparazione c'è dietro, come i design si associno allo stile di combattimento di ogni personaggio, per esempio i guanti di Bakugo, eccetera. Ogni design riporta i tratti delle abilità di ogni personaggio. Credo che non ci siano altre persone che possano portare tali disegni su cadenza settimanale dove il tempo per dedicarsi al lato artistico è limitato. L'abilità di produrre disegni con tratti morbidi e con tutte quelle linee su base settimanale è miracoloso. Per come la vedo, tra le serie di Weekly Shonen Jump, i disegni di My Hero Academia sono i migliori. Voglio vedere il manoscritto iniziale, il tratto della penna, e tutto il resto in una mostra."

Kishimoto si è speso quindi molto positivamente per My Hero Academia che si sta avvicinando al finale secondo l'autore.