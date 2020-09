My Hero Academia riceve una Variant Cover da Ryan Stegman, artista di Venom e Spider-Man

Ryan Stegman, noto fumettista Marvel conosciuto per aver curato la parte artistica di serie del calibro di She-Hulk, Spider-Man e del più recente Venom, ha recentemente realizzato un'impressionante Variant Cover del Volume 27 di My Hero Academia, su commissione dell'editore di manga francese Ki-oon.

In calce potete dare un'occhiata alla copertina, che vede come protagonisti Shigaraki Tomura e Dabi, i due membri più pericolosi dell'unione dei Villain. In cima alla news è invece disponibile il video di presentazione della Variant Cover, che a quanto pare sarà disponibile in Francia a partire da gennaio 2021.

I tratti scelti da Stegman presentano un'influenza molto occidentale, e si notano sopratutto nei dettagli del volto di Dabi, molto più delineati rispetto a quelli pensati dall'autore Kohei Horikoshi. Vi ricordiamo che il Volume 27 originale di My Hero Academia presenta una copertina totalmente diversa, con protagonista Hawks e un altro importante antagonista.

in Italia siamo ancora leggermente indietro con la pubblicazione dei Volumi, visto che il 27, distribuito in Giappone lo scorso luglio ed in arrivo in Francia a gennaio, approderà verosimilmente in terra nostrana nel corso della primavera 2021.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste in pari con il manga poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro approfondimento sul capitolo 283 di My Hero Academia.