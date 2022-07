My Hero Academia riceve una variant cover dall'artista Marvel Joe Madureira

Nel 2020, la casa editrice francese Ki-oon ha dato vita a un progetto a dir poco sbalorditivo commissionando le variant cover di My Hero Academia ai più influenti artisti del fumetto statunitense. Per il quarto appuntamento di questa iniziativa, è stato chiamato il leggendario Joe Madureira.

Kohei Horikoshi non ha mai nascosto la sua passione per la cultura pop. Grande fan Marvel, nel corso di My Hero Academia ha lasciato palesi riferimenti a Spider-Man. Questo amore, è contraccambiato dalla Casa delle Idee, che in Deadpool: Samurai, il manga in collaborazione con Shueisha, ha portato il mercenario chiacchierone a fare la conoscenza di All Might.

La storia tra My Hero Academia e Marvel prosegue grazie al progetto di Ki-oon. Per la variant cover del 34esimo volumetto di My Hero Academia, l'editore francese ha incaricato Joe Madureira, una delle più grandi firme del fumetto statunitense. Vi ricordiamo che la prima variant cover di My Hero Academia è realizzata da Ryan Stegman, artista di Venom e Spider-Man.

La carriera di Joe Madureira in Marvel ha portato a serie illustri come Deadpool, Uncanny X-Men e The Avenging Spider-Man. Ma non solo, l'artista ha anche dato il suo contributo per la serie di videogiochi Darksiders. Questa volta, Madureira ha realizzato un artwork fantastico in cui vediamo un sadico Katsuki Bakugo pronto a far esplodere l'esercito dei villain. Che ne pensate di Kacchan con lo stile artistico dell'artista Marvel? Sempre per Ki-oon, in precedenza anche un artista DC Comics ha disegnato una cover di My Hero Academia.