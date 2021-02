My Hero Academia: il richiamo della natura di Koda in questo cosplay lowcost

Ormai non c'è nemmeno bisogno di specificarlo: quando si parla di cosplay low cost ci si riferisce al genio di Lonely Man. Il più esilarante e irriverente cosplayer è tornato nel Liceo Yuei di My Hero Academia per impersonare Koji Koda, aspirante eroe il cui Quirk gli permette di conversare con gli animali.

Negli ultimi tempi i cosplayer si cimentano in interpretazioni sempre più elaborate e costose, ma a ribaltare questa tendenza troviamo il geniale Lonely Man, il quale illustra ai suoi fan come avventurarsi in questo mondo con poco budget a disposizione. Ancora una volta, i suoi cosplay low cost ci dimostrano che la fantasia e la passione battono la realtà.

La fantasiosa mente di LowCostCosplayth è tornata nel mondo creato da Kohei Horikoshi per impersonare a modo suo Koda, uno degli studenti più in ombra della Classe 1-A dello U.A. Highschool. Come potete vedere in calce all'articolo, per dare vita a un personaggio di così difficile interpretazione a Lonely Man è bastato del trucco.

Sollevando il capo e disegnando sul collo le sembianze del volto dell'aspirante eroe, il cosplayer ha assunto i panni di Koda in maniera inedita ed esilarante. Cosa ne pensate, questo cosplay è abbastanza convincente? Se amate il suo geniale modo di fare, ecco un altro esilarante cosplay lowcost di My Hero Academia. Svelato il design degli eroi della Classe 1-B di My Hero Academia 5.