My Hero Academia: ricordiamo Midnight con questo cosplay sadico di Thalia

Gli eroi professionisti del mondo di My Hero Academia si danno molto da fare sul campo. Con le loro agenzie, si occupano della pace e della sicurezza delle città, prendendo anche parte a missioni ad hoc. Alcuni di questi professionisti però si dedicano anche ad altre attività, come l'insegnamento. Infatti molti sono alla Yuei.

Oltre a fare da guardia per gli studenti, questi professori speciali possono essere un vettore di esperienza per i giovani rampolli che sognano di diventare veri eroi. E alla Yuei, l'istituto superiore più famoso e apprezzato del Giappone, ce ne sono tanti. Li abbiamo conosciuti quasi tutti in My Hero Academia, e tra questi c'è anche Midnight, alias di Nemuri Kayama.

Studentessa nello stesso istituto e un tempo compagna di classe di Eraserhead e Present Mic, il quirk di Midnight le permette di rilasciare un profumo in grado di addormentare chi lo respira in grandi dosi. Per questo indossa sempre una calzamaglia bianca molto attillata e facile da strappare, così da decidere le concentrazioni del suo potere.

Oggi la vediamo in questo cosplay di Midnight da My Hero Academia realizzato da Thalia, che l'ha portata in abito da eroina con tanto di frustino e maschera. A breve la rivedremo contro i villain di My Hero Academia 6 in azione.