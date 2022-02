My Hero Academia: tutti i riferimenti a Spider-Man nell'opera di Horikoshi

My Hero Academia rappresenta un grande omaggio all’immenso mondo dei comics americani, e allo stesso tempo è riuscita ad affermare la propria identità diventando una delle opere più seguite degli ultimi anni. La passione di Horikoshi per i supereroi è evidente, soprattutto per quanto riguarda un certo Tessiragnatele.

Sin dal suo debutto in Amazing Fantasy #15 Peter Parker, ovvero Spider-Man, è riuscito a coinvolgere maggiormente i lettori nella storia. Era infatti più semplice immedesimarsi ed empatizzare con lui, essendo un semplice ragazzo ancora giovane per comprendere l’importanza dei suoi poteri, allontanandosi quindi dagli stereotipi di uomini invincibili e sicuri di sé quali Batman e Superman. Spider-Man può essere considerato onnipresente nell’opera di Horikoshi, a partire dalla sua silhouette mostrata nel primo capitolo.

Ovviamente non mancano riferimenti anche ad altri eroi della Marvel o della DC, ma è palese quanto l’autore abbia preso ispirazione da Spidey per alcuni tratti caratteristici sia del protagonista Deku che di altri personaggi. Izuku Midoriya e Peter Parker hanno molto in comune, come il percorso di crescita ed evoluzione che li porta a comprendere come usare i loro poteri per il bene e responsabilmente.

Inoltre, Deku possiede i Quirk derivanti dai precedenti possessori del One For All, due dei quali sono particolarmente simili alle abilità ragnesce di Peter: il Blackwhip, che gli permette di spostarsi tra un edificio all’altro come se stesse usando le ragnatele, e il Danger Sense, equivalente del Senso di Ragno. Influenze dello stesso tipo sono state usate per il Quirk Tape di Sero Hanta, che spara nastro adesivo dai gomiti, e per quello di Tsuyu Asui, che le dona, in proporzione, tutte le abilità di una rana.

Un’altra similitudine interessante si ritrova nella copertina del nono volume di My Hero Academia, dove Horikoshi realizza un’illustrazione sulla falsa riga della cover dell’edizione premiere di Ultimate Spider-Man Venom. Infine il ritorno in scena di Hitonshi Shinso nel capitolo 340 rappresenta il riferimento più recente presente nel manga, in quanto il giovane Hero è appeso ad un albero nella stessa posa spesso usata da Spidey per sorprendere i nemici.

Per finire vi lasciamo scoprire le origini del design di Monoma Neito.