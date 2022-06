My Hero Academia, riflessioni e coraggio: la 1-A all'attacco

La battaglia contro All For One riprende da dove Kohei Horikoshi ci aveva lasciato. Mentre uno dei due Pro Hero è momentaneamente fuori dai giochi, il Numero Due di My Hero Academia viene salvato dall’intervento tempestivo degli studenti della Classe 1-A. Quale piega prenderà questo terribile scontro?

La prima pagina di My Hero Academia capitolo 355 si sofferma sulle riflessioni di Endeavor. Il Number One capisce di essere caduto nel tranello del nemico e aver fallito miseramente facendosi vincere dalla rabbia. Il Flame Hero è a terra, ma egli è ancora in vita, come nota Hawks attraverso le sue piume.

Convinto dalle parole del suo allievo prediletto, l’eroe alato decide di fare squadra con Tokoyami e Jiro. Tuttavia, All For One passa subito al contrattacco sfruttando il suo braccio mutante. I suoi terrificanti tentacoli mirano contro i due dello Yuei, che però per un soffio riescono a schivare. In realtà, Jiro non si era nemmeno accorta dell’attacco in arrivo ed è salva solamente grazie alle piume di Hawks.

Il Numero Due giapponese colpisce All For One, che però continua con i suoi mostruosi attacchi. Sia Hawks che Jiro vengono colpiti, con la studentessa che addirittura perde uno dei suoi auricolari. Tuttavia, nonostante il brutto colpo, spinta dalla forza dell’amicizia, la ragazza lancia il suo attacco più potente, l’Heart-Beat Wall Legato. In My Hero Academia 355 il ruolo di due pedine insignificanti ribalta le sorti del combattimento.

L’onda sonora fa tentennare All For One, che viene anche bloccato dalle Vestigia dei numerosi Quirk rubati. Forse a causa del New Order di Star and Stripe, anziani, donne e uomini trattengono il Villain, che resta dunque indifeso dall’attacco di Hawks. L’eroe alato non si lascia sfuggire l’occasione e con la sua spada piumata infligge il colpo decisivo contro l’unico punto debole di All For One. Il casco del Simbolo della Paura è stato distrutto.