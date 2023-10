My Hero Academia rilascia un'illustrazione a colori di Armored All Might

Il manga di My Hero Academia sta per giungere ai suoi atti finali, mostrando attualmente il conflitto fra eroi e cattivi. Uno dei debutti più inaspettati di questa ultima saga è stato Armored All Might: l'ex eroe numero uno, ormai senza il possesso di quirk, è entrato in battaglia contro All for One con una tuta da combattimento favolosa.

Per il suo scontro finale, All Might ha richiesto l'aiuto di Melissa Shield, che noi abbiamo conosciuto nel primo lungometraggio di My Hero Academia chiamato Two Heroes. Grazie alla talentuosa ragazza, l'eroe è riuscito a dare del filo da torcere al suo più grande nemico, All for One, con una tuta estremamente tecnologica che riflette tutti i quirk dei ragazzi della 1-A. Con questo gesto ha dimostrato che anche i giovani eroi sono riusciti ad insegnare qualcosa al loro amato maestro.

La copertina del capitolo 403 di My Hero Academia, in uscita proprio ieri sul Weekly Shonen Jump, ha visto gli ultimi possessori del One for All in posa. Izuku Midoriya, All Might e Nana Shimura splendono in questa meravigliosa illustrazione.

In particolare, possiamo notare Armored All Might a colori: è la prima volta che vediamo il noto eroe con la sua tuta completamente colorato. Ciò che è possibile notare è lo splendente nero corvino della sua nuova armatura, con delle striature gialle che ricordano i suoi capelli. I colori di questa tuta iper-tecnologica potrebbero ricordare anche il design della sua maestra Nana Shimura.

Il capitolo 403 di My Hero Academia ha visto il ritorno di un personaggio che era creduto ormai morto dai fan. Bakugo Katsuki è uno dei personaggi preferiti dei lettori e, per loro gioia, è tornato più forte di prima per combattere, al fianco di Deku, il temibile All for One.