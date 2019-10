My Hero Academia: pubblicata la sinossi della Premiere della quarta stagione

Con l'uscita del primo episodio della quarta stagione di My Hero Academia, programmata per questo sabato sulla piattaforma di streaming VVVVID, l'attesa per il ritorno dei nostri eroi preferiti si avvicina alla sua risoluzione.

E mentre aspettiamo che Deku e compagni tornino sullo schermo con nuove avventure, in queste ore sono stati diffusi i primi dettagli sul nuovo episodio. Infatti, è stata resa pubblica la sinossi completa della Premiere di My Hero Academia 4 che potrete leggere qui di seguito:

Dopo il ritiro dell'eroe numero uno, All Might, tra la società è cominciato ad affiorare un vago senso di insicurezza. Ed è proprio in un tale clima che un giornalista di nome Tokuda, di una compagnia di giornali, arriva nella classe 1-A del Liceo Yuuei, la prestigiosa scuola di supereroi, per osservare Deku e gli altri. A quanto pare il giornalista è interessato alle parole che All Might aveva rivolto a Kamino. «Tu sei il prossimo», gli aveva detto. Cosa pensa il giornalista Tokuda di Deku?

Stando a questa sinossi, si può capire come questa prima puntata di My Hero Academia sarà un recap di ciò che è avvenuto nella stagione passata. Proprio come tutti i primi episodi passati, anche questa non andrà subito avanti col nuovo arco narrativo. E se nella scorsa stagione la prima puntata aveva visto una gara di nuoto, questa vedrà un curioso reporter intenzionato a farsi un idea su quelli che saranno i Pro Heros del futuro.

Con la quarta stagione ormai alle porte, è giunta anche la bellissima notizia che il manga di My Hero Academia ha venduto 24 milioni di copie.