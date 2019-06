My Hero Academia: rimossa parzialmente la censura da quella scena con Camie!

I fan del manga shonen di Kohei Horikoshi hanno davvero poco di che lamentarsi quando si parla dell'adattamento anime della loro serie preferita: My Hero Academia si è dimostrata una serie eccezionale, ben superiore alle già rosee aspettative. Tuttavia, c'è stata una scena in particolare che ha diviso in due la fanbase.

Stiamo parlando ovviamente di una scena della terza stagione, quella che ha visto come protagonisti Midorya Izuku e Camie Utsushimi. Durante l'esame per la licenza provvisoria da eroi, la giovane Camie viene drogata e sostituita da Himiko Toga, che grazie al suo particolare quirk ne assume le sembianze. Scontratasi con Miydoria, Camie rimane letteralmente nuda nel mezzo dello scontro, ed utilizza la tensione sessuale creatasi come arma per distrarre il suo avversario.

Nonostante la scena venga riprodotta fedelmente nell'adattamento anime, studio Bones decise per ovvi motivi di censurare in parte il corpo della ragazza, dividendo in due l'opinione della fanbase. In tutti i casi, per la gioia dei sostenitori del manga, la scena è stata modificata: nonostante le parti intime di Camie continuino a rimanere coperte infatti, la scena è stata resa decisamente più esplicita.

Vi ricordiamo che la nuova stagione di My Hero Academia è stata annunciata tramite un trailer ufficiale pochi giorni fa, e che la data d'uscita è stata fissata per il prossimo 12 ottobre. Siete contenti dei cambiamenti fatti nell'episodio? Fatecelo sapere nei commenti.