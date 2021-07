My Hero Academia: i rinforzi sono in arrivo, la speranza della società degli eroi

La battaglia con Tomura Shigaraki e il Fronte di Liberazione del Paranormale ha portato la società degli eroi di My Hero Academia al collasso. Nel corso della guerriglia, numerosi Pro Heroes sono deceduti o rimasti gravemente feriti. Altri invece, per la paura e lo stress, hanno deciso di abbandonare il mestiere.

A combattere i villain fuggiti dalle varie prigioni del Giappone, e a farsi carico dell'intera società sulle loro spalle, sono rimasti pochissimi eroi professionisti, i quali hanno fatto affidamento ai tre Top Heroes, Endeavor, Hawks e Best Jeanist. Tuttavia, i criminali sovrastano in numero gli eroi, che rendendosi conto della grave situazione in cui versa la popolazione, hanno richiesto l'intervento di forze esterne.

In precedenza, è stato rivelato che Endeavor e gli altri hanno fatto domanda per ricevere l'aiuto di eroi professionisti provenienti da tutte le nazioni del mondo. Un processo che però è stato rallentato dalle complesse pratiche burocratiche.

Nel capitolo 318, finalmente pare che questa situazione politica si sia risolta. All'inizo del capitolo, durante una telefonata, Endeavor comunica a Deku che presto gli eroi stranieri potranno intervenire. Invitandolo alla calma, il No.1 Heroes giapponese invita l'erede di All Might alla calma, dato che a breve ci sarà molto più personale nella lotta contro il crimine.

Questo aggiornamento dona nuova speranza alla società degli eroi. Finalmente, la lotta con i villain sarà alla pari. Che differenze ci saranno tra gli eroi giapponesi e quelli internazionali? Per questa saga, l'autore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, sembrerebbe essersi ispirato a Batman Knightfall. Scopriamo il motivo per cui Deku non molla e continua a lottare in My Hero Academia.