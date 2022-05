My Hero Academia, si rinnova la collaborazione con Sanrio: All Might ed Hello Kitty uniti

Con l'annuncio dei nuovi OVA di My Hero Academia è cresciuto il fermento della community per la Stagione 6 dell'anime. Prima di tornare nella società degli eroi, però, i fan di All Might incontrano quelli di Hello Kitty.

Dopo la prima collaborazione del 2019, si rinnova la partnership tra My Hero Academia e Sanrio. Come rivelato dai canali social ufficiali dell'anime tratto dall'opera di Kohei Horikoshi, questo mash-up porterà a una nuova collezione di merchandise crossover.

Di recente, Sanrio ha collaborato con Jujutsu Kaisen per l'uscita del film prequel. In vista della sesta stagione anime, ha firmato un accordo anche con My Hero Academia. Da questa partnership, presentata attraverso la visual che trovate in calce all'articolo, arriveranno dei graziosi peluche che formano dolci coppie.



Ochaco è ad esempio affiancata a My Melody, Shoto a Tuxedo Sam e Tsuyu al ranocchio Keroppi. Ovviamente, le star dei rispettivi franchise, All Might ed Hello Kitty, fanno coppia tra loro. Tra le novità di questa seconda line-up, Hawks stringe amicizia con Pekkle ed Endeavor in Pompompurin.

Non solo Heroes, questa nuova raccolta include anche una sfilza di Villain. Shigaraki si unisce a Gudetama per raggiungere i suoi scopi malvagi, mentre Dabi ad Hangyodon. Anche Boruto ha collaborato con Sanrio, ma voi quale tra le coppie citate preferite?