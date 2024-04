My Hero Academia sta ripetendo il grande errore di Demon Slayer?

Negli ultimi tempi, My Hero Academia ha raggiunto un traguardo storico a livello di vendite, ma non c'è da stupirsi visto il successo dell'opera pubblicata su Shonen Jump. Eppure, c'è la sensazione che My Hero Academia stia facendo gli stessi sbagli di alcuni suoi congeneri come Demon Slayer. Ne parliamo nella prossima sezione spoiler della news.

In My Hero Academia 419 Deku, a sorpresa, perde entrambe le braccia. Purtroppo, nel capitolo successivo, l'autore rinuncia immediatamente all'effetto tragico che desiderava ottenere perché il potere di Eri "ripristina" gli arti scomparsi del protagonista.

Ci sono delle insospettabili somiglianze con Demon Slayer in cui, incredibilmente, si verifica esattamente lo stesso schema narrativo. Ad un certo punto della storia, Tanjiro si trasforma in demone stupendo i lettori, ma la mangaka non dà seguito a questa decisione e lascia questo colpo di scena abbandonato a se stesso, senza mai svilupparlo a dovere e anzi, torna indietro, facendo riacquisire al cacciatore di demoni la propria umanità.

A che scopo presentare scene scioccanti ai fan senza che queste portino a reali conseguenze narrative? È difficile trovare una risposta a questo quesito, spesso ricorrente nei battle-shonen.

Ad ogni modo, ci sono ancora diverse domande a cui My Hero Academia deve rispondere prima del finale e noi ci auguriamo che Kohei Horikoshi trovi il modo di chiarire almeno le questioni rimaste in sospeso da tempo nella sua opera magna.

Cosa ne pensate del paragone tra My Hero Academia e Demon Slayer?

