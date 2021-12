My Hero Academia, i risultati del sondaggio di popolarità: i Villain fuori dalla Top 15

Giunti a fine anno, come ormai da tradizione per l'opera di Kohei Horikoshi, è giunto il tempo di tirare le somme di quanto successo e assegnare il premio di personaggio più amato di questo calendario solare. Quale protagonista di My Hero Academia avrà ricevuto più voti, questa volta?

Il capitolo 336 di My Hero Academia, in uscita domenica 5 dicembre su MangaPlus, si aprirà con una splendida doppia pagina a colori in cui i lettori scopriranno il verdetto del settimo sondaggio di popolarità. Chi, tra tutti i vari protagonisti, avrà conquistato il podio in questo settimo anno di serializzazione dell'opera?

A conquistare la prima posizione è Katsuki Bakugo, che con oltre tredici mila voti si riconferma ancora una volta il più amato della saga. Distaccato di tremila voti, vi è il protagonista, Izuku Midoriya. Sull'ultimo gradino del podio troviamo Shoto Todoroki, che sfiora gli ottomila voti ricevuti. Ad aggiudicarsi la Top 10 troviamo poi:

Kirishima (5176)

Hawks (4917)

Iida (4404)

Aizawa (3087)

Present Mic (2833)

Rody (personaggio inedito di World Heroes Mission - 1759)

Shinso (1524)

Fuori dai magnifici dieci, per una sola posizione, il Number One giapponese Endeavor. Per trovare il primo Villain dobbiamo scorrere fino alla sedicesima piazza, posto occupato da Dabi. Tra gli outsider troviamo Lady Nagant, ventisettesima, e... l'autore Kohei Horikoshi, classificatosi 39esimo. A chiudere la classifica, in ultima posizione, la 40esima, troviamo Monoma, con 166 voti.

E invece, qual è la vostra personalissima classifica di gradimento? Fateci sapere la vostra con un commento nel box sottostante! Vi lasciamo alla somma dei precedenti sondaggi di popolarità di My Hero Academia e al dominio degli anime e di My Hero Academia sui social.