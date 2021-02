My Hero Academia ritorna su Italia 2: da marzo i nuovi episodi doppiati dell'anime

Un fenomeno che si è affermato nel corso dell'ultimo lustro è certamente My Hero Academia. Tratto dall'omonimo manga di Kohei Horikoshi attualmente in corso su Weekly Shonen Jump, l'anime è sbarcato negli scorsi anni anche in Italia. Non solo in versione sottotitolata sul portale VVVVID, ma anche con doppiaggio italiano sulle reti Mediaset.

Sono ormai passati due anni da quando su Italia 2 arrivò l'ultimo episodio di My Hero Academia, risalente alla stagione 2 dell'anime e che vedeva i ragazzi della Yuei alle prese con gli esami. I fan dell'anime in italiano potranno però rasserenarsi perché a fine marzo My Hero Academia tornerà.

Sul listino di Publitalia, che potete trovare completo alla fonte, è stato infatti diramato il palinsesto dei prossimi mesi. A partire da marzo esordiranno in prima TV i nuovi episodi di My Hero Academia e, considerata appunto la dicitura di prima TV, si fa riferimento alla stagione 3 che non era ancora arrivata sugli schermi di Mediaset. I 25 episodi della terza stagione furono pubblicati in Giappone nel 2018 e in contemporanea con sottotitoli in italiano su VVVVID.

Ogni mercoledì sera, dalle 21:20 alle 23:00, andranno in onda gli episodi di My Hero Academia 3, mentre il giovedì sera, dalle 23:00 alle 01:00, verranno messe in onda le repliche degli episodi del giorno prima. Intanto in Giappone gli eroi stanno per fare il loro ritorno con My Hero Academia stagione 5.