My Hero Academia: il ritorno e il cambio di stile di un Villain fa discutere la community

L'elemento che però ha particolarmente colpito la community, come potete vedere dai post riportati in fondo alla pagina, è stato il nuovo design del Villain , caratterizzato non più dallo scuro completo da combattimento senza maniche, ma da quella che sembra essere una giacca di pelle. E voi siete rimasti sorpresi dal ritorno di Stain? Cosa ne pensate del suo nuovo outfit? Diteci la vostra nella sezione commenti.

Come specifica lo stesso nome, Chizome Akaguro è famoso per aver ucciso molti Pro Heroes in passato, e vista la concomitanza della singolare scelta del protagonista e il ritorno del Villain nella serie, alcuni hanno pensato alla bizzarra possibilità che Stain possa diventare il mentore di Midoriya , sostituendo così All Might.

Si tratta di Stain, conosciuto anche come l'Assassino di Heroes, che ha fatto una breve apparizione nelle tavole conclusive del capitolo 317 , poco dopo la drastica decisione presa da Deku, il quale ha brutalmente sconfitto un Villain di fronte ad un ormai distrutto All Might.

Il capitolo 317 di My Hero Academia rappresenta un punto di non ritorno nella storia di Izuku Midoriya. Nelle ultime tavole, brillantemente disegnate dall'autore Kohei Horikoshi, sembra essere tornato un Villain particolarmente apprezzato dai lettori, i quali non hanno esitato a commentare il suo nuovo design sui social.

Stain got a new outfit I fuck with it more then his original not gonna lie ‼️ pic.twitter.com/azNdtxrkqA — 🍹Orlando🍹(devastated) (@orlandoebk) June 18, 2021

they added his new outfit in his wiki omg pic.twitter.com/wAjHwHNpGB — ♱ xan is missing stain (@stainsboyfriend) June 24, 2021

stain... is pretty hot in that new outfit tho — ɴᴇʀᴠ (@Nerv_bnha) June 21, 2021

bnha 318 is just going to be



yagi: [having a breakdown]



stain: pick up ur head king 💕 ur crown is falling 🤴🏼👑 — leanne (@kycgre) June 22, 2021

HELLO I JUST READ BNHA 317 IM SCREAMINGGGGG STAIN IS BACK THIS IS INSANE ?!?£!&??? pic.twitter.com/V77BU4OAFN — 💭 WATCH LINK CLICK (@mitohari) June 21, 2021