My Hero Academia, un ritorno e un confronto inatteso nel capitolo 231?

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno spinto l'acceleratore con le vicende dell'Unione dei Villain, raccontando le loro peripezie al fine di definire con maggiore meticolosità personaggi fondamentali nell'immaginario di Kohei Horikoshi.

Il sensei, infatti, sembra curar molto gli antagonisti della sua opera, consapevole del loro ruolo ma soprattutto come parte di elementi indispensabili, in quanto essi rappresentano la medaglia opposta della giustizia, un ideale diverso a quello a cui siamo abituati, che nel suo essere contorto vuole trovare fondamento. Per questo motivo, le parentesi sui Villain, e che continuano anche con gli spoiler del capitolo 231, hanno acquisito un significato ben maggiore, in quanto sfumano con maggiore chiarezza la caratterizzazione indispensabile dell'Unione ai fini narrativi. Shigaraki, leader della banda, è un personaggio importante in My Hero Academia, promotore del polo opposto di Midoriya, e che troverà un necessario e sicuro confronto nel prossimo futuro.

In ogni caso, l'ultimo capitolo del manga non ha solo concentrato le sue attenzioni sullo scontro contro l'Armata di Liberazione dei Quirk, ma ha anche approfittato di un momento di pausa per focalizzare lo sguardo, per poche tavole, su Hawks, l'eroe n°2. Infatti, nella scena che lo ritrae lo si vede parlare con Beast Jeanist, l'eroe ritirato a seguito del confronto con All for One, mentre impugna tuttavia una piuma come fosse un'arma. Non vogliamo scendere a speculazioni, ma vi lasciamo il dialogo tradotto che qui segue:

"Jeanist: Anche senza polmoni posso vivere. Mi mostrerò presto, sono in molti ad aspettare il mio ritorno.

Hawk: Oh, davvero?! Allora è un vero peccato..."

Per concludere, infine, l'ultima tavola con:

"È davvero inquietante..."

La scena quindi si conclude con questa criptica frase, mentre Hawks vola via con una borsa sulle spalle. Cosa starà a significare quanto accaduto? Nel frattempo, inganniamo l'attesa del prossimo capitolo con l'incredibile cosplay dell'eroe n°2.