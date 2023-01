My Hero Academia e il ritorno del male: la doppia natura di All for One vince

I criminali sono sempre più infidi e ora, dopo una guerra non vinta ma che li ha comunque visti come vincitori viste le condizioni iniziali, osano sempre di più. In My Hero Academia stagione 6 gli eroi sono costretti a leccarsi le ferite, almeno quelli che sono rimasti in vita, in un letto d'ospedale mentre non possono fare nulla.

Mentre si attende la riunione di famiglia in casa Todoroki a seguito degli ultimi eventi, i villain fanno la loro mossa. Il comandante non è altri che Tomura Shigaraki, o meglio All for One. Il super criminale di My Hero Academia ha infatti preso completamente il controllo del corpo del giovane Tenko, ormai sempre più assuefatto dal quirk del malvagio capo. Così, insieme a dei nomu high-end, il criminale ha fatto irruzione a Tartarus.

Lo scopo non era, ovviamente, liberare i villain minori come Stain, Overhaul e tanti altri che erano stati imprigionati nel carcere di massima sicurezza. Lo scopo era liberare il corpo di All for One, quello originario e reale, che rimane ancora in controllo di tutto. Adesso che il super criminale è stato liberato senza troppi patemi, potrà guidare tutti sul campo di battaglia con entrambi i corpi che ha a disposizione, in attesa che si completi la trasformazione di Tomura Shigaraki in un All for One 2.0.

My Hero Academia stagione 6 ha messo davvero in crisi gli eroi con questa mossa, dato che già non avevano più forze per contrastare i villain attuali, e adesso dovranno occuparsi anche di quelli che erano già stati catturati in passato.