My Hero Academia: il ritorno di All For One è imminente?

Dopo una settimana di pausa a causa del contagio interno nella redazione di Shueisha, il manga di My Hero Academia torna sulla rivista con un nuovo capitolo che infligge un duro colpo alla fazione dei villain.

Nella scorsa uscita settimanale i nostri eroi erano riusciti a scalfire, non senza alcuna difficoltà, la capsula contenitiva in cui riposava Shigaraki, mentre i Noumu presenti nel laboratorio ostacolavano la loro offensiva facendo sfoggio delle proprie abilità.

Nel capitolo 269, a completare la missione di cattura del boss della League of Villain è un personaggio inaspettato, Present Mic. Quest'ultimo sfrutta il suo Quirk per disintegrare definitivamente la capsula e, subito dopo, sferra un gancio violentissimo al Dottor Garaki, responsabile per aver violato il corpo del suo amico trasformandolo in un villain.

A fargli da spalla c'è Laserman, il quale dirigendosi a verificare le condizioni di Shigaraki si accorge che il villain è apparentemente senza vita. Il Dr.Garaki cade immediatamente in uno stato di disperazione; tutto l'impegno che fino a quel momento aveva profuso sembra essere svanito in un soffio, e alla fine del capitolo pronuncia la seguente espressione: "il sogno del Signore del Male...morirà!".

Le parole dello scienziato fanno da didascalia all'espressione esanime di Shigaraki e soprattutto a quella di All For One, ancora rinchiuso nella prigione del Tartaro. E' innegabile che gli eroi si siano portati in una situazione di assoluto vantaggio, con Shigaraki fuori gioco i pronostici del conflitto si spostano repentinamente su di loro.

Tuttavia, sembra una vittoria eccessivamente facile. Da diversi mesi i fan del manga si aspettano un ritorno in campo di All For One, una figura fin troppo importante per rimanere nell'ombra così a lungo. Il villain deve nascondere sicuramente un asso nella manica per poter salvare il suo pupillo, un potere nascosto - magari di natura telepatica - di cui finora siamo rimasti all'oscuro.

All For One, oltre a poter contare su una forza sovrumana, ha dimostrato in più occasioni di avere uno spiccato acume, e proprio per questo motivo è difficile pensare che non abbia pianificato una contromossa per far fronte a una simile eventualità.

Voi che pensate, è plausibile un ritorno in scena della nemesi di All Might?

Il capitolo 260 di My Hero Academia contiene un curioso easter-egg. Izuku si ritrova al fianco di Robin e Spiderman in una fan art di My Hero Academia.