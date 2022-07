My Hero Academia: il ritorno del mitico trio dello Yuei fermerà Shigaraki?

La guerra infuria, ma il teatro di battaglia situato sulla fortezza volante dello Yuei volge a favore dei Villain. Nonostante il folto gruppo di Heroes, Tomura Shigaraki è implacabile. L’assenza di Deku si fa sentire, ma all’ultimo momento in My Hero Academia 359 interviene colui che era considerato come il più promettente dello U.A. Highschool.

Nel capitolo 358 di My Hero Academia Bakugo sfrerra il suo colpo più potente. Questo, però, non provoca alcun danno a Shigaraki, che afferra il braccio del giovane hero e lo distrugge con il Decay. Gli spoiler di My Hero Academia 360 ci conducono verso la sconfitta e la community è in allarme, così come Eraserhead, che disperato per il suo allievo, invoca l’aiuto degli altri Pro Heroes presenti. Mirko, Best Jeanist ed Edgeshot, sono però a loro volta impegnati a evitare il propagarsi del Decadimento.

Dal nulla, Mirio Togata si riunisce ai suoi compagni. I Big Three dello Yuei, Suneater, Nejire Hado e Lemillion si sono riuniti, ma davvero sarà sufficiente per abbattere Shigaraki? Mirio ha riottenuto il suo Quirk grazie al potere di Eri, e dunque ora è capace di evitare gli attacchi del villain senza alcun tipo di problema. Con il supporto dei due compagni, si rivelerà un dito nella piaga per Shigaraki.

Tuttavia, Lemillion non ha la forza sufficiente per sconfiggere Shigaraki, nemmeno con il contributo degli altri heroes, che sono gravemente feriti. L’unica speranza per salvare Bakugo, è quella di temporeggiare fino all’arrivo di un altro giovane eroe, Izuku Midoriya.