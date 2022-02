My Hero Academia, il ritorno di quello studente: un ninja tra gli eroi?

Prima d'immergere i lettori nell'azione, My Hero Academia 344 torna indietro di qualche ora, per dare la possibilità di capire meglio quanto successo finora. In questo salto temporale all'indietro, vediamo il debutto da eroe di uno degli studenti più attesi del Liceo Yuei.

Come hanno fatto gli Heroes ad aggirare il controllo di All For One sulla veridicità delle parole della mamma di Aoyama? I lettori più attenti forse lo avevano già intuito, visti gli occhi vitrei della donna, ma Kohei Horikoshi ha voluto dare una spiegazione ufficiale alla questione.

Ad aver abbindolato All For One è stato Hitoshi Shinso, che a quanto pare, un po' come gli altri studenti dello Yuei, ha continuato a esercitarsi e a migliorare il controllo sul suo Quirk. L'allievo di Eraserhead si è specializzato nel controllo vocale altrui, e così facendo si è rivelato una pedina fondamentale per la mossa degli eroi.

Mentre due eroi danno il via alla guerra di My Hero Academia 344, vediamo inoltre il suo costume ufficiale da Hero, che risulta essere molto simile a quello di Aizawa. Questo outfit prevede un design elegante, completamente nero, un nastro a mò di sciarpa da utilizzare per gli scontri a media/lunga distanza, e altresì per gli spostamenti, e un modulatore vocale nascosto al di sotto di essa.

Riuscirà a dare il suo contributo anche in prima linea, nella prossima battaglia di My Hero Academia 345? Resta inoltre da capire a quale delle due classi sia stato assegnato.