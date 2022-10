My Hero Academia e il ritorno di un villain: cosa gli è successo e cosa farà?

Considerate le tante pedine sul campo di battaglia, in particolare gli ufficiali delle due fazioni avranno un ruolo estremamente importante. Quelli della League of Villain guidata da All for One li conosciamo bene, dato che sono gli stessi criminali che stanno mettendo alle strette i protagonisti di My Hero Academia dai primi archi narrativi.

Finora i combattimenti si sono incentrati su pochi personaggi, come Dabi, il corpo vecchio di All for One e poi il super villain nel corpo di Tomura Shigaraki. A combattere c'è anche Spinner, uno dei personaggi che ultimamente sembrava molto vicino a All for One. Il geco era già apparso brevemente in poche tavole alcuni capitoli fa, ma in My Hero Academia 369 è il protagonista del cliffhanger.

Proprio quando All for One è in pericolo, uno Spinner trasformato e più selvaggio sembra avvertire qualcosa dalla distanza. Ancora una volta, è stato proposto in questa versione con un quirk ancora sconosciuto che ne ha elevato le capacità fisiche. Visto il suo ruolo di guardia del corpo, è probabile che Spinner abbia un quirk che gli permetta anche di percepire i momenti di debolezza del suo padrone e quindi farà qualcosa che darà un vantaggio alla sua fazione.

Lo si scoprirà in My Hero Academia 370, di ritorno dopo una pausa questa settimana.