My Hero Academia: la riunione della Classe 1-A nel nuovo poster della Stagione 6

Il fandom di My Hero Academia ha i riflettori puntati verso la serie manga, attualmente impegnata con il suo arco finale conclusivo. Nel corso della stagione autunnale, però, gli appassionati potranno tornare a vivere le vicende dell'anime prodotto da Studio BONES.

In vista della Stagione 6 di My Hero Academia, gli aspiranti eroi della Classe 1-A si preparano al combattimento in una visual promozionale. Nella prossima tornata di puntate, dovranno affrontare una battaglia su vasta scala senza precedenti.

L'immagine ritrae i cinque migliori studenti della Classe 1-A nella loro tenuta da eroi professionisti. Al centro, troviamo Deku mentre fa sfoggio del suo One For All Full Cowl. Nella sezione a destra dell'art, ci sono un Bakugo arrabbiatissimo e Uraraka che fluttua con il suo Quirk. A sinistra, invece, ci sono Shoto, che si concentra per usare la sua parte fredda, e il capoclasse Iida a tutto motore. Questi, sono già stati protagonisti di una locandina eroica di My Hero Academia 6.

Un altro poster della Stagione 6 di My Hero Academia ha chiamato a raccolta anche i Villain. Lo scontro tra le due fazioni sarà intenso e sensazionale, e deciderà il futuro della società degli eroi. Riusciranno Midoriya e compagni a sconfiggere Tomura Shigaraki, dopo che il giovane Villain ha fondato il Fronte di Liberazione del Paranormale?