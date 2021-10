My Hero Academia: rivalità e promesse in due artwork a colori del capitolo 327

Per la prima volta dopo un lungo periodo di oscurità Kohei Horikoshi concede un attimo di tregua agli aspiranti eroi della Classe 1-A. In questa ritrovata serenità, però, tra gli studenti del Liceo Yuei si riaccende la rivalità. Alla fine, però, My Hero Academia capitolo 327 si chiude con una grande promessa.

Intitolato “Pausa!!”, il più recente capitolo del manga è caratterizzato da diversi momenti chiave. Innanzitutto, Deku finalmente riesce a fare ritorno a “casa”, ossia nel dormitorio dell’accademia, dove assieme ai suoi compagni si rilassa con un bagno caldo.

Assistendo a questo momento di tranquillità apparente, Bakugo non può fare a meno di ricordare ai suoi compagni la triste realtà dei fatti e il suo obiettivo, diventare il numero uno tra gli eroi professionisti. A causa di ciò, li considera tutti come dei “rivali”, e non come degli amici.

Tornati nella sala comune, Midoriya rivela di essere ancora afflitto da alcuni pensieri. L’erede di One For All non si dà pace per come ha trattato Toshinori Yagi, il suo idolatrato All Might. Nemmeno il tempo di rifletterci su, che l’ex Simbolo della Pace rientra anch’esso nel dormitorio. Dopo un rapido scambio di scuse, tra i due è pace immediata.

Il secondo fardello sulle spalle di Deku, come intuito da Shoto, riguarda gli eventi della famiglia Todoroki. La questione Dabi/Toya non è stata ancora risolta, ma con grande fermezza il figlio di Endeavor afferma che sarà lui a occuparsi della vicenda. In seguito a una discussione di gruppo, la Classe 1-A si fa una promessa, uniti, andranno oltre.

L’obiettivo di Bakugo e la promessa di classe sono stati omaggiati in due splendidi artwork a colori che rendono questi panel ancor più intensi. Vi lasciamo al capitolo 328 di My Hero Academia e al commento di Horikoshi sulla fase finale di My Hero Academia.