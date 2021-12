My Hero Academia rivela nuovi dettagli sulla difficile infanzia di Aoyama

I fan dell'anime di My Hero Academia devono aspettare fino al prossimo autunno per vedere il War Arc, dato che la sesta stagione ha recentemente pubblicato un nuovo trailer che ci dà il nostro primo sguardo alla battaglia che si svolgerà tra gli eroi della UA Academy e i cattivi del Paranormal Liberation Front.

Con il traditore rivelato nelle pagine del manga di My Hero Academia, il creatore Kohei Horikoshi ha colto l'opportunità di immergersi nel passato del giovane eroe Aoyama, il cui quirk che produce laser lo rende uno dei più appariscenti combattenti del crimine.

Aoyama si è rivelato essere il traditore della Classe 1-A, fornendo informazioni ad All For One a causa dell'accordo che i suoi genitori avevano siglato con il criminale malvagio, come rivelato nei capitoli precedenti. Con All For One che minacciava di uccidere i genitori di Aoyama se il giovane eroe non avesse seguito i suoi ordini, Aoyama ora si considera un orribile villain e allo stesso tempo coglie l'occasione per ripercorrere il suo passato.

Aoyama è nato senza un Quirk, proprio come Midoriya e, come quest'ultimo, il quirk che ha ricevuto non funziona bene con il proprio corpo, causando dolore ogni volta che emette un raggio laser, come si è visto nel corso della serie. Quando nacque, il fatto che Aoyama non avesse poteri causò dell'enorme stress ai suoi genitori, e così ereditò questo stress lui stesso.

La situazione ha poi portato il giovane eroe a dover svolgere compiti per la Lega dei Cattivi, come dire quando Deku era solo o la posizione del campo di allenamento della Classe 1-A all'inizio della serie.

Con Horikoshi che ha dichiarato al Jump Festa 2022 che My Hero Academia ha solo un anno di storia prima della fine della serie, sembra che il mangaka non stia trattenendo nulla mentre la battaglia tra All For One e gli eroi del mondo si avvicina.

Cosa ne pensate della tragica infanzia di Aoyama? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di My Hero Academia su Manga Plus.