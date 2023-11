My Hero Academia rivela il fato di una Vestigia di One For All: ecco cosa gli è accaduto

In My Hero Academia 407 è stata segnata la pagina più oscura della serie manga di Kohei Horikoshi. L'arco narrativo della guerra finale tra Heroes e Villain è tornato indietro nel tempo per svelare il passato crudele di uno dei protagonisti dell'opera. Occhio agli spoiler se non avete ancora letto My Hero Academia 407.

Il capitolo 407 di My Hero Academia esplora le origini di All For One, il quale osservando Katsuki Bakugo si è ricordato dell'uomo che più tra tutti ha odiato in vita sua. È durante questo flashback che scopriamo la triste sorte toccata a una delle vestigia di One For All.

Il retroscena su All For One dimostra che egli nacque già profondamente malvagio. Fu infatti il suo Quirk a uccidere la madre e a far nascere Yoichi debole e più piccolo rispetto alla norma. Le vite dei due gemelli furono segnate dalle difficoltà e dagli stenti, ma All For One non si comportò mai come un bravo fratello maggiore. Egli fornì sì dei sostentamenti a Yoichi permettendogli di restare in vita, ma lo fece più per possessività che per vero amore.

All For One non amava suo fratello Yoichi, ma lo considerava semplicemente come un'altra delle sue proprietà, un oggetto di sua appartenenza. Ciò trova conferma in una delle scene più tristi del manga, ossia quando Yoichi provò a fuggire mano a mano con Kudo. La reazione di All For One fu di follia totale e assoluta, poiché arrivò a tagliare la mano di suo fratello che stringeva quella del secondo erede di One For All. Non sappiamo ancora se questa sia la causa effettiva della morte di Yoichi, ma il destino della prima vestigia è certamente dei più tristi.