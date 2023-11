My Hero Academia rivela le origini del sogno di All For One

Il capitolo 407 di My Hero Academia ha esplorato il passato di All for One, dalla più tenera età fino al presente della serie, e abbiamo finalmente scoperto com'è riuscito a diventare il più forte dei villain.

Il capitolo 407 di My Hero Academia comincia con la nascita di All for One e di suo fratello gemello Yoichi. Quest'ultimo non è altro che il primo possessore dell'iconico One for All e, come gli altri suoi utilizzatori, è dotato di un cuore d'oro, da vero eroe.

Per quanto riguarda All for One, invece, è sempre stato affascinato dal male e sin da bambino comincia a sviluppare un carattere complicato e malvagio. Questo l'ha portato a sognare di diventare il "Re del Male" e ci è riuscito.

Mentre Yoichi si appassionava ai fumetti di supereroi, sognava di combattere il male per proteggere il mondo. D'altra parte, un All For One molto ambizioso aspirava a ottenere il controllo totale dell'universo, desiderando dominare chiunque gli si opponesse.

Questo ardente desiderio spinse Yoichi a prendere le distanze per perseguire i propri obiettivi individuali, ma ciò non fece altro che aumentare l'amarezza di AFO. Il capitolo 407 di My Hero Academia ha rivelato il primo nemico di All for One e no, non era un possessore del One for All come ci si potrebbe immaginare. Vi lasciamo con data e teorie sul capitolo 408 di My Hero Academia.