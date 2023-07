My Hero Academia rivela i pensieri più intimi di Himiko Toga

L'ultimo arco narrativo del manga di My Hero Academia è giunto al proprio termine. La lotta fra Ochaco Uraraka e Himiko Toga si è conclusa al meglio delle possibilità per la supereroina, mentre la villain si è sacrificata per salvare la vita della propria nuova amica.

Alcuni fan si chiedono cosa sarebbe successo se Toga fosse divenuta un'eroina piuttosto che una villain, alimentando la curiosità dei lettori. Se c'era qualche possibilità di redenzione, come è successo per alcuni cattivi del mondo degli shonen, Himiko ha scelto di donare il proprio sangue alla sua nemica con una trasfusione di sangue.

La scena ha visto le due in totale intimità e, per questo motivo, la villain ha aperto il proprio cuore ad Ochaco, come la ragazza ha già fatto precedentemente in punto di morte: "Volevo così tanto diventare un'altra persona e in preda alla gelosia e all'affetto, ho bevuto tutto il loro sangue".

Il modo in cui Toga ha utilizzato il proprio quirk nel capitolo 395 ha stupito i lettori, che non si aspettavano che il proprio talento potesse essere utilizzato anche in questo modo così utile al mondo degli eroi.

La ragazza si esprime anche su questo, con una tragica riflessione finale: "Forse se avessi conosciuto prima questo sentimento... allora, nonostante la voglia di prosciugare il loro sangue, avrei desiderato piuttosto di donare il mio sangue", continua Toga. "Se avessi provato prima questo tipo di amore, forse mi sarebbe stato più facile vivere in questo mondo. In ogni caso... io sono Himiko Toga. Vivo e amo come mi pare. È così che mi sono fatta strada nella vita. Una ragazza normale! Con il sorriso più bello del mondo".

My Hero Academia ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei fan con la morte di uno dei suoi migliori cattivi mai creati e allo stesso tempo di una ragazza pura e, nel profondo, buona.