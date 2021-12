My Hero Academia rivela finalmente il volto di Toru Hagakure, la Ragazza Invisibile

Mentre il manga di My Hero Academia continua il suo cammino attraverso l'atto finale della storia, abbiamo assistito a tante rivelazioni una dietro l'altra. Non solo i villain si stanno preparando per la loro prossima mossa, ma gli eroi stanno facendo di tutto per essere pronti per la prossima grande guerra.

Un grosso ostacolo sembra però frapporsi, poiché il traditore di My Hero Academia è stato finalmente rivelato, e Horikoshi lo ha fatto con un grosso colpo di scena. Dopo un cliffhanger che sembrava indicarci che Hagakure fosse la traditrice degli eroi, è stato presto rivelato e confermato nel capitolo precedente che il vero traditore era in realtà Yuga Aoyama.

Hagakure stessa è stata inserita in tutti questi importanti colpi di scena e rivelazioni poiché è stata proprio lei a scoprire per prima che Aoyama stava fornendo informazioni ad All For One. Ma un'altra rivelazione a lungo attesa ha avuto luogo nell'ultimo capitolo con la rivelazione del volto di Toru Hagakure, mai visto fino ad adesso.

Il capitolo 337 del manga riprende subito dopo che Hagakure corre a chiamare Midoriya e anche quest'ultimo scopre che Aoyama è il traditore. Esita a fare la sua mossa mentre si rende conto della realtà della situazione, ma Aoyama si fa prendere dal panico e subito cerca di colpire Izuku con il suo tipico laser ombelicale.

Hagakure interviene per bloccarlo e deviarlo, ma per farlo deve prendere l'esplosione con tutto il suo corpo. Come risultato, il suo corpo inizia a fumare e la sua invisibilità inizia a svanire. Si tratta di una rivelazione a sorpresa e piena di pathos, perché Hagakure, piangendo, chiede a gran voce la verità sul perché Aoyama ha fatto quello che ha fatto.

Abbiamo dunque, finalmente, uno sguardo completo sul suo volto, ma è un volto molto più sofferente di quello che i fan avrebbero voluto vedere. Cosa ne pensate di questa rivelazione? Sperate di vedere di nuovo il suo volto completo in una situazione meno intensa? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti.Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di My Hero Academia su Manga Plus.