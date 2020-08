My Hero Academia: rivelata la copertina del volume 28, ed è favolosa

Ogni quattro mesi circa, Shueisha mette in produzione un nuovo tankobon di My Hero Academia. Il manga di Kohei Horikoshi infatti, tra pause e lunghezza dei capitoli, richiede un po' più di tempo del solito per far passare i capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump all'edizione in volumetto per le fumetterie e store.

A settembre 2020 però arriverà il tankobon di My Hero Academia 28, il quale non si sa ancora quanti capitoli conterrà ma che sicuramente partiranno dal 268, dato che è il primo a non essere stato raccolto in volume. Come ben sa chi legge My Hero Academia, il manga è entrato nella seconda fase del combattimento con l'armata di Tomura Shigaraki in questo periodo e per questo la copertina è dedicata a lui e a un altro eroe che sta avendo un ruolo fondamentale.

La copertina di My Hero Academia 28 che possiamo vedere nel tweet in basso è ammantata di rosso tra cui spiccano i capelli bianchi proprio di Tomura Shigaraki. Col suo sguardo anche qui di un rosso acceso, il villain osserva il lettore in modo inquietante, mentre nella parte inferiore vediamo Eraserhead in toni verdi che tende la mano. Il volume sembra quasi voler anticipare un grosso pericolo che Aizawa dovrà superare in questa dura guerra contro i villain.

Il volume 28 di My Hero Academia sarà intitolato Hametsu no Boruteji, che tradotto significa "Il brivido della distruzione", stesso titolo del capitolo 273 che sicuramente sarà contenuto tra queste pagine.