My Hero Academia: rivelate le età di Himiko Toga, Twice e Spinner

I personaggi della League of Villain sono stati affascinanti sin dalla loro prima introduzione dopo l'arco di Stain che animò i volumi 6 e 7 di My Hero Academia. Dabi, Toga, Twice, Magnet, Mr. Compress, Spinner e altri si unirono alla compagnia di Shigaraki e All for One, anche se negli ultimi capitoli è rimasto un gruppo meno folto.

Con l'arrivo del volume 24, My Hero Academia ha iniziato a mostrarci di più su questi affascinanti personaggi. Uno dei dettagli arrivati dal nuovo tankobon nato dalla mente di Kohei Horikoshi è relativa alle età di alcuni dei membri della League of Villain, insieme ad altre particolarità e hobby.

Come sottolineato da Akitakimochii nel suo tweet che potete leggere in calce, Horikoshi ha inserito una piccola pagina bonus tra i vari capitoli con queste informazioni: Himiko Toga ha 17 anni, ed è quindi poco più grande di Izuku e dei suoi compagni di classe, le piacciono il sangue e i melograni. Twice, nome da villain di Jin Bubaigawara, ama invece il tabacco e ha ben 31 anni. Infine, anche Spinner è giovane con soli 21 anni, e gli piacciono i videogiochi.

Le ultime storie di My Hero Academia hanno approfondito molto la League of Villain, specie Tomura Shigaraki e il suo passato.