My Hero Academia: rivelati dei retroscena importanti su Nana Shimura

My Hero Academia, l'opera di Kohei Horikoshi, avanza nella narrazione della saga dedicata allo scontro tra villain. Il combattimento tra Redestro e Shigaraki ha lasciato spazio, nel capitolo 235, ad un lungo flashback che ha svelato le origini di Tomura insieme ad alcuni retroscena inediti sul mentore di All Might, Nana Shimura.

Su Nana Shimura non avevamo molte informazioni finora, molto di ciò che siamo venuti a sapere su di lei ci è stato riferito tramite i racconti e le retrospettive di All Might, che ricordiamo ha perso il suo mentore a causa del perfido All For One, lasciando al simbolo della pace l'eredità di portare avanti la tradizione del One For All.

Sappiamo, inoltre, che Nana Shimura è la nonna di Shigaraki, e il capitolo in questione ci illumina sul rapporto che intercorreva tra di loro. Il piccolo Shigaraki amava gli eroi e di conseguenza anche sua nonna, tuttavia suo padre la pensava diversamente. Egli serbava un'avversione profonda per questa categoria di individui, proprio a causa dell'esperienza traumatica vissuta con sua madre, Nana.

L'eroina, infatti, dovette abbandonare suo figlio in giovane età per combattere contro All For One, finendo poi per essere uccisa. In seguito a questo evento scioccante il padre di Shigaraki sviluppò un odio incontrollato per la categoria degli eroi, che lo portò a sfogare la propria frustrazione picchiando il figlio ogni qual volta toccasse l'argomento o cercasse degli oggetti riconducibili a sua nonna.

Alla fine del capitolo vediamo infatti Shigaraki trovare una foto di Nana, che qualche istante più tardi gli viene strappata da suo padre in preda all'ira, decidendo di punire il figlio con delle violente percosse che scaturiranno il risveglio del suo Quirk e quindi lo sterminio della sua famiglia.

